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Воробьев рассказал о проектах трансформации госуслуг в Подмосковье
Сегодня, 14:17
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Воробьев рассказал о проектах трансформации госуслуг в Подмосковье

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По его словам, с начала года уже запустили 16 проектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах трансформации госуслуг в регионе. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что запланированные 417 трансформационных проектов помогут упростить рутинную работу. По его словам, с начала года уже запустили 16 проектов. Они связаны со сферами туризма, транспорта и тарифного регулирования. Глава региона добавил, что для решения насущных и существенных проблем очень важно иметь ресурсы.

Ранее мы сообщали, что Госдума взялась за жалобы на банки из-за смены условий без согласия клиентов.

Фото: mosreg.ru

Теги: андрей воробьев, госуслуги, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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