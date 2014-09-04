Воробьев рассказал о проектах трансформации госуслуг в Подмосковье

По его словам, с начала года уже запустили 16 проектов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах трансформации госуслуг в регионе. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что запланированные 417 трансформационных проектов помогут упростить рутинную работу. По его словам, с начала года уже запустили 16 проектов. Они связаны со сферами туризма, транспорта и тарифного регулирования. Глава региона добавил, что для решения насущных и существенных проблем очень важно иметь ресурсы.

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Фото: mosreg.ru