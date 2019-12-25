Госдума взялась за жалобы на банки из-за смены условий без согласия клиентов

Анатолий Аксаков рассказал о многочисленных жалобах россиян.

Государственная дума России подготовит законопроект о запрете на смену условий пользования банковскими счетами без согласия клиентов. Такой информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился руководитель профильного комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законодатель пояснил, что депутатам начали поступать от населения многочисленные жалобы о том, что некоторые организации в одностороннем порядке меняют условия по комиссиям за обслуживание, либо за проведение финансовых операций. Изначально в условиях, которые предлагались банками клиентам, такие комиссии не предусматривались.

Естественно, это злоупотребление доминирующим положением со стороны банков. Мы это исправим. Сразу же после праздников оперативно рассмотрим законопроект и запретим банкам менять условия без согласия клиентов. Если не в мае, то в июне точно. Анатолий Аксаков, депутат ГД

Напомним, что председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что банки стали также в одностороннем порядке поднимать процентные ставки по кредитным продуктам. В результате гражданам приходится обращаться в суд для того, чтобы их права соблюдались.

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Фото: Piter.tv