В Госдуме назвали позором средний размер пенсий в России

По его словам, пенсионеры продолжают беднеть.

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов назвал позором средний размер пенсий в России. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Депутат Госдумы отреагировал на данные Соцфонда, согласно которым средняя пенсия в стране составляет 23 175 рублей. По его словам, пенсионеры продолжают беднеть, а так называемый коэффициент замещения утраченного заработка постоянно снижается. Миронов призвал пересмотреть подход к начислению пенсии. Он подчеркнул, что при назначении новых выплат и перерасчете старых необходимо исходить из зарплат, стажа и условий труда.

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Фото: Piter.tv