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Воробьев заявил, что крупнейшую поликлинику Подмосковья откроют в 2026 году
Сегодня, 15:44
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Воробьев заявил, что крупнейшую поликлинику Подмосковья откроют в 2026 году

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Учреждение будет рассчитано минимум на 900 посещений в день

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что крупнейшую поликлинику в регионе откроют в 2026 году. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев уточнил, что поликлинику откроют во второй половине 2026 года. Она появится на улице Циолковского. Учреждение будет рассчитано минимум на 900 посещений в день. Воробьев подчеркнул, что в поликлинике предусмотрят все виды помощи, включая неотложную.

Мы взаимодействуем с врачами, чтобы здесь было все самое необходимое оборудование, а также грамотно распределены потоки пациентов.

Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

Ранее заслуженный спасатель РФ рассказал, что нужно делать при утечке газа.

Фото: mosreg.ru

Теги: андрей воробьев, подмосковье, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости России,

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