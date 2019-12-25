Воробьев заявил, что крупнейшую поликлинику Подмосковья откроют в 2026 году

Учреждение будет рассчитано минимум на 900 посещений в день

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что крупнейшую поликлинику в регионе откроют в 2026 году. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев уточнил, что поликлинику откроют во второй половине 2026 года. Она появится на улице Циолковского. Учреждение будет рассчитано минимум на 900 посещений в день. Воробьев подчеркнул, что в поликлинике предусмотрят все виды помощи, включая неотложную.

Мы взаимодействуем с врачами, чтобы здесь было все самое необходимое оборудование, а также грамотно распределены потоки пациентов. Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья

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Фото: mosreg.ru