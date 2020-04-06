Заслуженный спасатель РФ рассказал, что нужно делать при утечке газа

По словам эксперта, у бытового газа есть характерный запах.

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин рассказал, что нужно делать при утечке газа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, у бытового газа есть характерный запах, и его утечку можно будет просто почувствовать. Он подчеркнул, что современные газоанализаторы определяют даже минимальные выбросы. Щетинин заявил, что первым делом в таких случаях нужно выключить кран на основной трубе, после чего открыть окна и двери. Спасатель отметил необходимость вызова специалистов газовой службы.

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