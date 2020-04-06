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Заслуженный спасатель РФ рассказал, что нужно делать при утечке газа
Сегодня, 13:48
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Заслуженный спасатель РФ рассказал, что нужно делать при утечке газа

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По словам эксперта, у бытового газа есть характерный запах.

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин рассказал, что нужно делать при утечке газа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, у бытового газа есть характерный запах, и его утечку можно будет просто почувствовать. Он подчеркнул, что современные газоанализаторы определяют даже минимальные выбросы. Щетинин заявил, что первым делом в таких случаях нужно выключить кран на основной трубе, после чего открыть окна и двери. Спасатель отметил необходимость вызова специалистов газовой службы.

Ранее мы сообщали, что в Москве спасли мужчину, упавшего с моста.

Фото: pxhere.com

Теги: мнение эксперта, спасатель, утечка газа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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