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В Москве спасли мужчину, упавшего с моста
Сегодня, 9:36
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В Москве спасли мужчину, упавшего с моста

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У пострадавшего диагностировали переохлаждение.

В Москве спасли мужчину, упавшего с моста. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел утром 6 мая в районе Якиманка. В спасательную службу поступило сообщение, что пострадавший упал в Москву-реку со стороны парка Зарадье. Отмечается, что мужчина смог доплыть до берега, но не сумел подняться. Его подобрали спасатели на катере.

У пострадавшего диагностировали переохлаждение. Мужчину госпитализировали в больницу. Причина инцидента не уточняется.

Ранее в Госдуме предложили дать единые льготы труженикам тыла в России.

Фото: Piter.tv

Теги: москва, мужчина, падение с моста
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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