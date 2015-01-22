В Москве спасли мужчину, упавшего с моста. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.
Инцидент произошел утром 6 мая в районе Якиманка. В спасательную службу поступило сообщение, что пострадавший упал в Москву-реку со стороны парка Зарадье. Отмечается, что мужчина смог доплыть до берега, но не сумел подняться. Его подобрали спасатели на катере.
У пострадавшего диагностировали переохлаждение. Мужчину госпитализировали в больницу. Причина инцидента не уточняется.
Ранее в Госдуме предложили дать единые льготы труженикам тыла в России.
Фото: Piter.tv
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