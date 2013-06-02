За счет средств федерального бюджета предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей.

В Госдуме предложили дать единые льготы труженикам тыла в России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы выступили депутаты от франкции "Справедливая Россия – За правду". В тексте проекта отмечается, что льготы должны быть предоставлены труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны.

По словам главы фракции Сергея Миронова, за счет средств федерального бюджета предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей. Труженникам тыла предлагают ежемесячную выплату в размере 3841 рубль. Также депутаты предложили предоставить компенсацию 25% расходов на оплату ЖКХ.

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Фото: Piter.tv