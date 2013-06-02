Синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая

По словам эксперта, погода в столице будет носить антициклонный характер.

Синоптик Александр Ильин рассказал о погоде в Москве на 9 мая. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, погода в столице будет носить антициклонный характер. Он уточнил, что временами пройдут небольшие дожди, а температура не поднимется выше 16 градусов тепла. Ильин отметил, что 9 мая жителей Москвы ждет малооблачная погода. Кроме того, столицу обойдут дожди, а максимальная температура составит +12 градусов тепла.

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Фото: Piter.tv