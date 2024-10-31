Врач рассказал о новом препарате для восстановления после инсульта

Александр Стадник

Американские ученые заявили об изобретении нового препарата, который восстанавливает двигательную функцию человека после инсульта. На текущий момент данное лекарство уже испытано на мышах. В эфие телеканала "360.ru" заведующий подстанцией скорой медицинской помощи в Орехово-Зуеве, врач высшей категории Александр Стадник рассказал о том, как именно работает указанный препарат и когда он может появиться в продаже для обычных пациентов в аптеках. По словам эксперта, проект DDL-920 является только одним из перспективных направлений для разработки в данном направлении работы медицинских специалистов.

Говорить, что в ближайшее время мы увидим этот препарат или его аналоги на полках аптек, слишком поспешно. Медицинское сообщество достаточно скептически относится к таким заявлениям, потому что этот препарат находится даже не в клинических испытаниях. Александр Стадник, доктор

По словам Александра Стадника, американская разработка может помочь не только при нарушении мозгового кровообращения у пациента, но также при таких заболеваний как Альцгеймер или прочих болезнях, связанных с психиатрическими расстройствами. Врач заметил, что авторы проекта заявляют аудитории, что их препарат должен воздействовать на гаммоаминомасляную кислоту и восстанавливать утраченную частоту вот этих самых гамма-осцилляций.

То есть, простым языком мы хотим увеличить количество нейронов, увеличить качество и количество межнейронных связей, стимулировать премоторную кору. Александр Стадник, доктор

Он добавил, что это стимуляция увеличения количества нейронных связей и восстановления утраченной функции с помощью повышение взаимодействия между нейронами посредством гамма-асцилляций.

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Фото и видео: 360.ru