В Петербурге мужчина привел в клинику дочерей с гниющими ногами, ожогами и без пальца на руке

Девочки находились в подавленном состоянии и сообщили врачу, что давно перестали посещать школу, проживают в крайне плохих бытовых условиях и попросили врача не сообщать органы социальной защиты о сложившейся ситуации.

Отец привел двух своих дочерей в медицинское учреждение на улице Меркурьева, однако визит завершился неожиданным исходом. По данным 78.ru, мужчина, пребывая в странном психическом состоянии, пришел в кабинет специалиста-подолога с двумя девочками.

Во время осмотра врач обнаружила серьезные проблемы со здоровьем детей: одна девочка страдает от длительного процесса разложения ногтей на пальцах ног, продолжающегося уже около четырех месяцев, вторая имеет признаки сильных ожогов тела и у неё нет пальца на руке. Подросткам 12 и 15 лет соответственно.

Ранее семья не обращалась за профессиональной медицинской помощью, несмотря на тяжесть состояния детей. Медсестра сообщила правоохранительным органам, поскольку девочки находились в подавленном состоянии и сообщили врачу, что давно перестали посещать школу, проживают в крайне плохих бытовых условиях и попросили врача не сообщать органы социальной защиты о сложившейся ситуации. Они также пояснили, что недавно переехали в Петербург из Ростова-на-Дону.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Чайковского нашли избитого мужчину с огнестрельным и ножевыми ранениями.

Фото: Piter.TV