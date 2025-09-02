Общественник оценил идею запрещать пауэрбанки в самолетах

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов оценил идею запрещать пауэрбанки в самолетах. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал инициативу Росавиации проработать запрет на провоз пауэрбанков в самолетах из-за угрозы самовозгораний. Данное предложение направили в Минтранс.

По словам Зотова, если подобные ситуации повторятся, то такое предложение стоит рассматривать. Он также отметил, что на борту многих авиакомпаний есть разъемы для зарядки устройств. Кроме того, по пауэрбанкам уже действуют жесткие ограничения, и их можно провозить только в ручной клади.

Фото: Piter.tv