Единое пособие нужно продлить до 31 августа: Соцфонд предупредил семьи Петербурга

Размер единого пособия зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Семьям с детьми и беременным женщинам, которые получают единое пособие, напомнили о необходимости вовремя продлить выплату. Как сообщает "Петербург2", если срок назначения пособия заканчивается в августе, новое заявление необходимо подать до 31 августа. В противном случае выплаты приостановят.

Единое пособие назначается на 12 месяцев. После окончания этого периода для продолжения поддержки семье необходимо вновь обратиться за выплатой. Сделать это можно уже в последний месяц действующего периода — ждать его завершения не требуется.

Если заявление подано вовремя и пособие одобрено, деньги продолжат поступать по обычному графику. При пропуске срока возникает перерыв: выплата возобновится только с месяца нового обращения. После принятия положительного решения средства поступят в течение пяти рабочих дней.

Размер единого пособия зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Выплата предназначена для семей с несовершеннолетними детьми, а также женщин на ранних сроках беременности.

Продлить пособие можно через "Госуслуги", в клиентской службе Социального фонда России или через МФЦ. В Соцфонде советуют не откладывать подачу заявления, чтобы не допустить перерыва в получении господдержки.

Фото: unsplash (Lingchor)