В Петербурге и Ленобласти на выплату больничных направили почти 52 млрд рублей

Поддержкой воспользовались более 1,1 млн человек.

Отделение Социального фонда России (СФР) по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области с начала 2026 года обеспечило выплату пособий по временной нетрудоспособности в крупном объёме. Было оплачено свыше 2,6 млн больничных листов.

В пресс‑службе ведомства уточнили, что поддержку получили более 1,1 млн человек. В текущем году средняя выплата по электронному больничному приблизилась к отметке в 20 тыс. рублей.

Управляющий отделением СФР Константин Островский подчеркнул высокую скорость обработки выплат: средства поступают на счета граждан уже на 2–3‑й день после передачи данных от работодателей. Это существенно быстрее предельного срока в 10 дней, закрепленного законодательством.

Право на пособие есть не только у официально трудоустроенных граждан (за которых работодатель перечисляет страховые взносы), но и у тех, кто работает по договорам гражданско‑правового характера. Кроме того, выплаты доступны самозанятым и индивидуальным предпринимателям, но при условии, что они добровольно вступили в правоотношения с региональным отделением СФР.

Сумма пособия формируется индивидуально и зависит от двух ключевых параметров: страхового стажа и среднего заработка за два года, предшествующих году, когда наступила нетрудоспособность. При стаже более 8 лет выплачивается 100 % среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, а если стаж менее 5 лет, пособие составит 60% от указанного заработка, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Процесс выплаты запускается после того, как больничный лист закрыт, а сведения от работодателя поступили в отделение СФР. Отследить все этапы работы с больничным можно в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Ранее в Социальном фонде объяснила, когда не оплачивается больничный.

Фото: Piter.TV