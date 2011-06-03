Петербуржцам и жителям Ленобласти оплатили почти 370 тыс. больничных по уходу за детьми

Если заболели двое или более детей, оформляется единый электронный больничный лист, в который вносятся сведения обо всех заболевших детях.

Родители, близкие родственники, опекуны или попечители, осуществляющие уход за заболевшими детьми, имеют право оформить листок временной нетрудоспособности. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального отделения Социального фонда России (СФР), с начала текущего года было оплачено около 370 тыс. больничных листов, выданных по уходу за детьми.

После закрытия больничного медицинскими организациями информация передается работодателю, который после уточнения всех данных направляет их в территориальное подразделение Социального фонда. Если заболели двое или более детей, оформляется единый электронный больничный лист, в который вносятся сведения обо всех заболевших детях.

Размер пособия рассчитывается следующим образом: при уходе за ребёнком младше восьми лет пособие компенсируется в полном объёме, соответствующем среднему заработку родителя. Если ребёнок старше восьми лет, но моложе 15 лет, первые десять дней амбулаторного лечения покрываются в зависимости от страхового стажа родителя, а последующие дни — в размере половины среднего заработка.

При этом существует ограничение по общему количеству оплачиваемых дней ухода за детьми: для детей младше семи лет максимальный оплачиваемый период в течение календарного года составляет 60 дней, для детей от семи до 15 лет — максимум 45 дней. Исключение предусмотрено для заболеваний, указанных в специальном списке Министерства здравоохранения РФ, при которых оплачивается до 90 дней в год. Для родителей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет предусмотрена возможность компенсировать до 120 дней ухода в течение года.

Ранее мы сообщили о том, что все больше отцов Петербурга берут отпуск по уходу за ребенком.

Фото: Pxhere