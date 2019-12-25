Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный

Специалисты рассказали о важности соблюдения человеком прописанного лечения.

Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен сотруднику в России в том случае, если человек продолжает трудиться во время болезни на работе по совместительству и получать за неё доход. Это условие соблюдается даже в том случае, если трудовая деятельность выполняется в дистанционном режиме. Соответствующие сведения оглашены в специальных документах от Социального фонда страны, с которыми ознакомилось журналисты информационного агентства "РИА Новости".

Когда застрахованное лицо в период временной нетрудоспособности… по основной работе не работает, при этом продолжает осуществлять трудовую деятельность на условиях внутреннего совместительства (в том числе дистанционно), оснований для назначения и выплаты пособия за время осуществления трудовой деятельности в период временной нетрудоспособности, определенный врачом, не имеется. текст документа

Эксперты объяснили гражданам, что освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно распространяться на все места трудовой деятельности. В противном случае это становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом сотрудника на такой отдых. Дополнительно к этому несоблюдение определенного врачом режима лечения может негативно сказываться на процессе выздоровления пациента, а выход человека на работу без выписки является одним из грубых нарушений условий оказания медицинской помощи.

