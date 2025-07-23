"Ведомости": "Почта России" могла выводить пособия и пенсии на сторонние счета

Счетная палата подвела итоги аудита деятельности организации.

"Почта России" могла размещать денежные средства, которые предназначались для выплаты пенсий и социальных пособий, на банковских счетах ради получения дохода. Такие выводы сделала российская Счетная палата в результате аудита эффективности работы почтового оператора в 2020-2024 годах и в истекшем периоде 2025 года. Соответствующие данные предоставили журналисты в "Ведомостях". Газеты уточнила, что оператор потратил более полутора миллиардов рублей на благотворительность и спонсорскую помощь вместо направления денежных средств на развитие собственной инфраструктуры. Свыше 600 миллионов рублейвыделено на продвижение "Почты России" в социальных сетях и медиа. Результаты данного аудита были рассмотрены 29 мая на расширенном совместном заседании комитетов нижней палаты парламента по защите конкуренции и по контролю.

В СМИ объяснили, что Социальный фонд России выявил 136 нарушений сроков доставки "Почтой России" пенсий на 1-20 дней за период с 2020 по 2024 года. Эксперты из Счетной палаты связывают эту проблему с несоблюдением сроков доставки с возможностью извлечения компанией дохода от размещения средств на банковских счетах. По итогу проверки федеральному правительству рекомендуется ввести механизм компенсации за несвоевременную доставку пенсий и социальных пособий.

В тексте статьи "Ведомостей" указывается, что 98,6 процентов пенсий доставляются в срок, а указанные в отчете Счетной палаты повышенные остатки денежных средств по состоянию на 31 декабря были обусловлены "необходимостью обеспечения выплат пенсий в период с 3 по 9 января в условиях длительных новогодних праздников и приостановки работы в указанные даты территориальных отделений СФР, кредитных организаций, а также структур Центрального банка".

Сотрудник "Почты России" объяснил в комментарии изданию, что почтовый оператор "всегда и бесперебойно доставляет выплаты около девяти миллионам пенсионеров и семи миллионам получателей социальных выплат, включая и тем, что проживает в приграничных районах и при условиях чрезвычайной ситуации. Письмо с результатами и рекомендациями было направлено 18 июля председателем профильного комитета Государственной думы по защите конкуренции Валерием Гартунгом председателю комитета по контролю Олегу Морозову, а также в Минцифры, Минтруд, Минфин, "Пoчту России".

В Петербурге обнаружили группу, которая занималась распространением наркотиков через почту.

Фото: Вконтакте / Почта России