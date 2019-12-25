В Петербурге обнаружили группу, которая занималась распространением наркотиков через почту

Все обвиняемые содержатся под стражей. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в особо крупном размере").

Сотрудники транспортной полиции Санкт-Петербурга раскрыли организованную группу, занимающуюся рассылкой наркотических веществ посредством почтовых служб. Сообщение об этом появилось в пресс-релизе правоохранительных органов.

В 2023 году оперативники задержали подозрительную почтовую посылку, содержавшую препарат прегабалин общим весом около 26 граммов. Одновременно были арестованы двое подозреваемых — супружеская пара из Красноярска, проживающих в Петербурге, и местный житель возрастом 46 лет.

Расследование показало, что лидером группировки являлся 40-летний гражданин из Красноярска, который использовал мессенджеры для налаживания каналов закупки и распространения опасных веществ. Внутри преступной схемы обязанности распределялись чётко: жена подозреваемого принимала участие в оформлении почтовых отправлений, а петербуржец выступал курьером, ответственным за доставку веществ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были обнаружены и конфискованы 17 почтовых пакетов, содержащих различные наркотические вещества: 25 бутылок раствора общей массой около 355 граммов, смесь массой более 17 граммов и 50 таблеток прегабалина массой приблизительно 19 граммов. Во время обыска квартиры, расположенной в Петербурге, полицейские нашли дополнительную партию наркотиков общим весом около 5 килограммов.

Подозреваемым предъявлено обвинение по 17 эпизодам противоправной деятельности. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства после утверждения обвинительного заключения.

Все обвиняемые содержатся под стражей. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Покушение на незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в особо крупном размере").

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Фото: УТ МВД России по СЗФО