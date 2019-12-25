Жители Петербурга и Ленобласти смогут оплатить налоги прямо на почте

В текущем году порядка 326 тысяч налогоплательщиков региона получат налоговые уведомления в бумажных конвертах, которые доставляются заказными письмами.

Жители Петербурга и Ленобласти получили возможность оплачивать налоги на имущество, транспорт и землю непосредственно в момент получения письма с уведомлением в любом почтовом отделении. Директор группы регионов Северо-Запад и Центр "Почты России" Александр Вакуленко сообщил, что средства поступают на счет налоговой службы в режиме реального времени.

В текущем году порядка 326 тысяч налогоплательщиков региона получат налоговые уведомления в бумажных конвертах, которые доставляются заказными письмами. Если адресата не окажется дома, в почтовом ящике оставят извещение, по которому письмо можно забрать в отделении в течение 30 календарных дней.

Александр Вакуленко пояснил, что ускорить получение письма поможет QR-код из мобильного приложения компании, позволяющий забрать отправление за считаные секунды. Если самостоятельно забрать письмо не получается, можно бесплатно оформить электронную доверенность, чтобы уведомление получило и оплатило доверенное лицо.

Оплатить налог на почте можно двумя способами: передав оператору уведомление для считывания штрих-кода или назвав номер своего ИНН. Кроме того, доступна оплата на дому, которую проведет почтальон с помощью мобильного почтово-кассового терминала. Бумажные налоговые уведомления направляются только тем гражданам, которые не пользуются личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС.

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Фото: Piter.TV