Исламская республика остается самым проверяемым МАГАТЭ государством в мире, подчеркнул постпред РФ при ООН

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит чаще всего среди всех других стран проверки именно ядерной инфраструктуры в Иране, но при этом Тегеран вместо поддержки подобного настроя в сфере развития мирной атомной энергетики получает бомбардировки своей территории. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на экстренном мероприятии, созванном в связи с ударами американской администрации по ядерным объектам Ирана. В Москве уточнили, что Хочу напомнить, что руководство Израиля к ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия) не присоединился, поэтому никакой полноценной системы проверок МАГАТЭ в отношении этого государства не применяется.

Иран же получает бомбардировки своей территории и мирных граждан, причем со стороны государства, которое, повторюсь, в принципе отказывается подписывать ДНЯО. Это возмутительная, циничная ситуация. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций