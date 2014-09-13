  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:31
152
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Небензя: удары США перечеркнули усилия по мирной ядерной программе Ирана

0 0

Исламская республика остается самым проверяемым МАГАТЭ государством в мире, подчеркнул постпред РФ при ООН

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит чаще всего среди всех других стран проверки именно ядерной инфраструктуры в Иране, но при этом Тегеран вместо поддержки подобного настроя в сфере развития мирной атомной энергетики получает бомбардировки своей территории. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на экстренном мероприятии, созванном в связи с ударами американской администрации по ядерным объектам Ирана. В Москве уточнили, что Хочу напомнить, что  руководство Израиля к ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия) не присоединился, поэтому никакой полноценной системы проверок МАГАТЭ в отношении этого государства не применяется.

Иран же получает бомбардировки своей территории и мирных граждан, причем со стороны государства, которое, повторюсь, в принципе отказывается подписывать ДНЯО. Это возмутительная, циничная ситуация.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, магатэ, сб оон, свпд, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии