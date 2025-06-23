Небензя заявил, что удары США по Ирану открыли ящик Пандоры

В России напомнили о риске ядерного конфликта.

Если эскалацию в Иране не остановить, то весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на экстренном мероприятии, созванном в связи с ударами американский администрации по ядерным объектам Ирана. В Москве считают, что власти в Тегеране имеют право на развитие мирного атома в стране согласно существующему договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что представители США сегодняшней ночью фактически перечеркнули многолетние дипломатические усилия, на целенные на соблюдение основополагающего принципа ДНЯО.

Небензя: Киев хочет обмануть Трампа и вернуть США на антироссийские позиции.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций