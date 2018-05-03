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Небензя: Киев хочет обмануть Трампа и вернуть США на антироссийские позиции

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В России прокомментировали позицию Вашингтона по мирному урегулированию кризиса на Украине.

Киевский режим считает свой задачей обмануть и дезориентировать американского президента-республиканца Дональда Трампа и таким образом вновь вернуть Вашингтон на антироссийские позиции. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. Эксперт из Москвы отметил, что вашингтонская администрация за последние месяцы начала осознавать причины регионального конфликта на Украине.

Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача - обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа, любой ценой постараться вернуть его страну, уже потратившую впустую сотни миллиардов долларов на помощь Украине на антироссийские и русофобские позиции.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал на то, что данное мероприятие от 29 мая было созвано международными союзниками Киева не для того, чтобы попытаться достичь мира, а ради того, чтобы не дать окончательно "сдуться" образу якобы демократической Украины, который иностранные спонсоры продолжают искусственно поддерживать.

Небензя: Украина стоит перед выбором между миром или неминуемым поражением.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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