В России указали на нулевую добавленную стоимость от выступлений стран-членов ЕС по украинской проблеме.

В Москве указали на то, что на данный момент киевский режим стоит перед выбором: либо достижение мира по результатам переговоров, либо неминуемое поражение на поле боя. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. Эксперт уточнил, что военное поражение режима Владимира Зеленского неизбежно, так как никакие враждебные по отношению к Кремлю шаги не смогут его предотвратить.

Выбор сейчас за Украиной. Мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По мнению дипломата, сейчас Совет Безопасности ООН теряет авторитет и превращается в площадку для политизированных выступлений без реальной ценности из-за поведения международных союзников Украины. Василий Небензя заметил, что каждый рз эти государства тратят по меньшей мере полчаса такого ценного, а в условии бюджетного дефицита в ООН, в прямом смысле дорогого времени, коллег на то, чтобы зачитать одни и те же тезисы с нулевой добавленной стоимостью по проблеме. В РФ добавили, что речь идет о практически идентичных словах со стороны представителей стран-членов Европейского союза. По мнению нашего государства, такая ситуация является недопустимой, а ответственность за нее лежит на председательстве СБ ООН.

Небензя: Зеленский отвергает мирные предложения США, чтобы скрыть преступления.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций