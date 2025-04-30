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Небензя: Зеленский отвергает мирные предложения США, чтобы скрыть преступления

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В ООН прокомментировали убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский безответственно отвергает мирные предложения американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе потому, ч он лично заинтересован в сокрытии совершенных им преступлений. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель  Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. Он напомнил, что накануне украинское руководство в лице секретаря комитета Верховной Рады по безопасности указал, что террористические методы останутся в арсенале местных спецслужб "в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется". Речь идет об убийстве на территории Московской области заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Это еще одно доказательство преступной вероломной природы киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа. Поэтому он, вопреки чаяниям украинцев, ориентируется на эскалацию конфликта и безответственно отвергает взвешенные мирные предложения США.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя напомнил Зеленскому о необходимости выполнить данные избирателям обещания.

Фото и видео: RuTube / ТАСС

Теги: василий небензя, сб оон, совет безопасности, убийство, ярослав москалик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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