В ООН прокомментировали убийство генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский безответственно отвергает мирные предложения американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе потому, ч он лично заинтересован в сокрытии совершенных им преступлений. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. Он напомнил, что накануне украинское руководство в лице секретаря комитета Верховной Рады по безопасности указал, что террористические методы останутся в арсенале местных спецслужб "в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется". Речь идет об убийстве на территории Московской области заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Это еще одно доказательство преступной вероломной природы киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа. Поэтому он, вопреки чаяниям украинцев, ориентируется на эскалацию конфликта и безответственно отвергает взвешенные мирные предложения США. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя напомнил Зеленскому о необходимости выполнить данные избирателям обещания.

Фото и видео: RuTube / ТАСС