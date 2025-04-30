Постпред РФ призвал Украину отменить запрет на контакты с Кремлем.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен реализовать данные в 2019 году избирателям обещания. В том числе, речь идет о том, чтобы вести дело к миру с Москвой и соблюдать права русскоязычного населения на украинской земле. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. В России напомнили коллегам о том, что украинскому руководству надо законодательно отменить запрет ведение прямых контактов с Россией.

А в более широком плане реализовать, наконец, данные украинским избирателям еще в 2019 году обещания - вести дело к миру с Россией, соблюдению прав русскоязычного населения в своей стране. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя полагает, что властям на Банковой следует действовать в национальных интересах, а не для выгоды тех, кто хочет использовать страну исключительно в качестве пешки в геополитической борьбе для противостояния Кремлю.

Небензя: Россия готова к прямым переговорам с Украиной.

Фото и видео: RuTube / ТАСС