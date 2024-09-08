Постпред РФ рассказал о майском перемирии.

Москва готова вести прямые переговоры с украинскими властями без предварительных условий, несмотря на проблемы с легитимностью лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. Эксперт пояснил, что в качестве еще одного шага навстречу мирному урегулированию кризисной ситуации нв Украине глава нашего государства объявил о майском перемирии. Кремль призвал Киев последовать своему примеру.

Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН на заседании СБ по Украине.

Фото и видео: RuTube / ТАСС