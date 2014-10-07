Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН на заседании СБ по Украине

Постпред России недоволен "фейками" от Розмари ДиКарло.

Москва раскритиковала выступление заместителя генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. Эксперт объяснил коллегам, что в лице ДиКарло секретариат активно подпевает фейкам о ВС РФ, но также в собственных оценках говорит дословными тезисами покинувшей Белый дом администрации при экс-президенте Джо Байдене. Постпред России считает, что фактически сотрудники секретариата ООН встали на одну из сторон регионального конфликта или "партии войны". Этими шагами в ООН нарушили предписанную статьей 100 Устава ООН обязанность по соблюдению беспристрастности в работе.

Такой подход подрывает доверие не только к любым умозаключениям секретариата по украинскому кризису, но и к утверждениям его руководства о желании играть конструктивную роль в мирном регулировании. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

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Фото и видео: RuTube / ТАСС