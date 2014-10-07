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Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН на заседании СБ по Украине

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Постпред России недоволен "фейками" от Розмари ДиКарло.

Москва раскритиковала выступление заместителя генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель  Василий Небензя. Дипломат  выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. Эксперт объяснил коллегам, что в лице ДиКарло секретариат активно подпевает фейкам о ВС РФ, но  также в собственных оценках говорит дословными тезисами покинувшей Белый дом администрации при экс-президенте Джо Байдене. Постпред России считает, что фактически сотрудники секретариата ООН встали на одну из сторон регионального конфликта или "партии войны". Этими шагами в ООН нарушили предписанную статьей 100 Устава ООН обязанность  по соблюдению беспристрастности в работе.

Такой подход подрывает доверие не только к любым умозаключениям секретариата по украинскому кризису, но и к утверждениям его руководства о желании играть конструктивную роль в мирном регулировании.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: участие КНДР в освобождении территорий РФ - в рамках международного права.

Фото и видео: RuTube / ТАСС

Теги: василий небензя, розмари дикарло, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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