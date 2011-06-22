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Небензя: участие КНДР в освобождении территорий РФ - в рамках международного права

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В СБ ООН прокомментировали освобождение Курской области от ВСУ.

Действия Северной Кореи и России при освобождении приграничной территории в Курской области полностью соответствовали международному праву. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель  Василий Небензя. Дипломат  выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. Эксперт пояснил, что наше государство крайне признательно корейским братьям, а их подвиги и отвага навсегда останутся в памяти  народа. 

Действовали в полном соответствии с международным правом, в частности со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 19 июня 2024 года, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон. 

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Запад не готов принудить Киев соблюдать запрет на удары по энергообъектам.

Фото и видео: RuTube / ТАСС

Теги: василий небензя, кндр, курская область, сб оон, северная корея, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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