В СБ ООН прокомментировали освобождение Курской области от ВСУ.

Действия Северной Кореи и России при освобождении приграничной территории в Курской области полностью соответствовали международному праву. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященному украинскому конфликту и созванному странами коллективного Запада. Эксперт пояснил, что наше государство крайне признательно корейским братьям, а их подвиги и отвага навсегда останутся в памяти народа.

Действовали в полном соответствии с международным правом, в частности со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 19 июня 2024 года, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Запад не готов принудить Киев соблюдать запрет на удары по энергообъектам.

Фото и видео: RuTube / ТАСС