Постпред РФ в СБ ООН охарактеризовал консультации по мораторию на удары "самыми странными" за всю его карьеру.

Поддерживающие киевский режим западные государства на консультациях в Совете Безопасности при ООН не смогли ответить на вопрос о том, готовы ли они принудить украинские власти соблюдать мораторий на совершение ракетных ударов по энергетическим объектам. Соответствующей информацией с журналистами на брифинге после заседания Совета безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя.

Четкого ответа дано не было, никто не высказался, были просто обычные попытки оправдать все, что делает киевский режим, и во всем обвинить Россию. Мы доложим об этом в Москву, и эта позиция будет принята во внимание. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что состоявшиеся по инициативе российской стороны консультации в СБ ООН относительно моратория на удары по энергообъектам Василий Небензя назвал "самыми странными, в которых доводилось принимать участие". Дипломат работает в занимаемой должности с 2017 года. Он указал, что на вышеназванном мероприятии говорил только он и американский представитель, а остальные делегаты решили не высказываться.

Небензя: на данном этапе говорить о прекращении огня на Украине нереалистично.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций