В СБ ООН рассказали о невыполнении Киевом взятых на себя обязательств.

Режим прекращения огня на украинской территории на нынешнем этапе нереалистично, учитывая несоблюдение киевским режимом моратория на нанесение воздушных ударов по энергетическим объектам. Соответствующей информацией с журналистами на брифинге после заседания Совета безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя.

У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В данных обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что 18 марта американский президент-республиканец Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон регионального конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Глава нашего государства Владимир Путин положительно отреагировал на данную инициативу. Политик сразу дал российским военнослужащим соответствующую команду. Позже глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергообъекты.Однако удары ВСУ по российским объектам энергетики с 18 марта по 16 апреля пришлись на 15 регионов. Обстрелам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Запорожская, Курская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Херсонская области, Крым, ДНР, ЛНР, Краснодарский край.

Небензя: РФ считает резолюцию США в СБ ООН отправной точкой для урегулирования по Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций