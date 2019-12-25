В Канаде начал работу терминал экспорта СПГ

Первый на территории Канады терминал экспорта сжиженного природного газа (СПГ) начал работу. Соответствующей информацией с читателями поделились местные журналисты из иностранного издания Globe and Mail. Авторы материала уведомили, что первое судно в рамках первой поставки за границу направится в азиатский регион 30 июня.

Судно, перевозящее первую партию сжиженного природного газа с нового экспортного терминала LNG Canada, отправится в Азию уже в понедельник… LNG Canada – первый в стране терминал по экспорту этого топлива. материал СМИ

Напомним, что канадский терминал расположен в городе Китимат, находящимся в провинции Британская Колумбия. Объект был создан на фоне стремления Оттавы диверсифицировать экспорт ископаемых ресурсов, в структуре которого преобладают США.

Канадская провинция Альберта может провести референдум о независимости.

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