Глава региона Даниэль Смит рассказала о том, что лично не поддерживает отделение, но будет уважать мнение граждан.

Канадская провинция Альберта в 2026 году планирует провести референдум для решения будущего региона. При наличии соответствующей петиции в перечень вопросов к местному населению может быть включен пункт об отделении региона от Канады. Соответствующее заявление сделал глава провинции Даниэль Смит, слова которой приводятся на официальном сайте администрации. Иностранная чиновница указала на то, что за последние десять лет либеральные правительства в Оттаве, сменявшие друг друга, обрушили на свободную экономику Альберты волну законов, мер и политических нападок. Эти меры, по мнению Смит, были нацелены непосредственно против будущего и средств к существованию граждан. В ближайшее время местные власти соберут под своим руководством комиссию для обсуждения шагов по "защите от враждебной политики федерального правительства" и решения вопросов о будущем Альберты в Канаде.

В конечном счете это решение должны принять жители Альберты. Даниэль Смит, новая глава провинции

Глава провинции сообщила, что изначально вопрос отделения провинции от Канады в список вопросов включен не будет, однако он может быть добавлен позже, если такая инициатива станет "популярной" у населения. Чиновница указала, что ранее уже неоднократно упоминала о том, что не поддерживает отделение, но пообещала уважать мнение народа.

Напомним, что Альберта - одна из крупнейших провинций Канады. Ее площадь составляет 660 тысяч квадратных километров. Территория расположена в западной части страны и является одной из двух провинций, которые не имеют выхода к морю. В указанном регионе располагаются крупные месторождения нефти и газа, а сосредоточены значительные запасы угля.

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