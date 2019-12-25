На Украине рассказали о проблеме, связанной с получением разведданных от США.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что страна уже дважды не получила сведений об атаке баллистических ракет противника на столицу. Соответствующее заявление украинский политический деятель сделал через социальные сети своим подписчикам. Глава государства опубликовал сообщение после рабочей встречи с канадским премьер-министром Марком Карни.

Проинформировал о российском ударе по Киеву и отсутствии предупреждения от партнеров о запуске баллистики. Уже второй раз Украина не была предупреждена. Владимир Зеленский, лидер киевского режима

Ранее украинский лидер прокомментировал последствия воздушного удара по столицею Он уточнил, что власти страны не получили разведывательных данных о пусках баллистических ракет из России. Позже западное издание The Politico сообщило читателям, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе объяснила это неблагоприятными погодными условиями.

Зеленский признал масштабные повреждения объектов энергетики Украины.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський