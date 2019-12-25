Зеленский признал масштабные повреждения объектов энергетики Украины

В стране третий день подряд вводятся графики отключения электричества из-за дефицита в сети.

Энергетическая инфраструктура Украины получила множество повреждений. Пострадали электросети и объекты передачи электроэнергии, заявил в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что Министерство иностранных дел республики занимается подготовкой обращений к странам Запада о потребностях в ПВО.

На Украине третий день массовые отключения электричества из-за дефицита. В Киеве и других областях из-за перегрузок происходят перебои в работе транспорта и метро. Также возникают проблемы с водоснабжением из-за обесточивания насосной системы.

На фоне этого мэр украинской столицы Виталий Кличко посоветовал киевлянам как можно скорее покинуть город и рассмотреть вариант временного переезда к друзьям или родственникам. Также украинцам рекомендовали запасаться водой и дровами.

Ранее в Британии раскрыли, почему Зеленский боится завершения СВО.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский