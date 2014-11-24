Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу и Канаде более крупными пошлинами. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Американский лидер отметил, что Вашингтон ответит на попытки ЕС и Канады нанести стране "экономический вред". Он подчеркнул, что в таком случае пошлины будут для них увеличены. Отметим, что 2 апреля Соединенные Штаты планируют применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.
Ранее Трамп заявил, что к атакам на салоны Tesla могут быть причастны миллиардеры.
Фото: YouTube / The White House
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