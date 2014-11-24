Трамп пригрозил ЕС и Канаде более крупными пошлинами

По его словам, Вашингтон ответит на попытки нанести стране "экономический вред".

Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу и Канаде более крупными пошлинами. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер отметил, что Вашингтон ответит на попытки ЕС и Канады нанести стране "экономический вред". Он подчеркнул, что в таком случае пошлины будут для них увеличены. Отметим, что 2 апреля Соединенные Штаты планируют применить новые тарифы, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.

Ранее Трамп заявил, что к атакам на салоны Tesla могут быть причастны миллиардеры.

Фото: YouTube / The White House