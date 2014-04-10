Трамп считает, что к атакам на салоны Tesla могут быть причастны миллиардеры

Глава США поддержал Илона Маска и выступил с обвинениями в адрес Джорджа Сороса.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что к атакам на автомобильные салоны компании Tesla могут быть причастны миллиардеры "леового толка" из США. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью для местного телеканала Newsmax. Иностранный политик указал СМИ, что по данному вопросу говорит, в частности, о Джордже Соросе.

Я считаю, что они к этому причастны. Да, среди них есть те, кто участвовал в моих судебных процессах и, думаю, вероятно, замешан и в этом тоже. И знаете, Илон проделал очень хорошую работу. Он выявил колоссальные злоупотребления, мошенничество и бесхозяйственность такого масштаба, что люди даже не появляются на работе, но получают зарплату. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 9 марта телеканал NBC News сообщал, что объекты Tesla столкнулись с "волной атак" после того, как Глава компании Илон Маск возглавил профильное ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). По информации от американского телеканала, за несколько недель было совершено 10 актов вандализма в отношении транспортных средств, дилерских центров и зарядных станций. Дональд Трамп называл злоумышленников, совершающих подобные диверсии, террористами.

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Фото и видео: YouTube / Newsmax