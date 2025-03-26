Глава США рассекретил ряд документов, связанных с делом Crossfire Hurricane ("Перекрестный огонь").

Американский президент-республиканец Дональд Трамп предложил журналистам ознакомиться с рассекреченными материалами Федерального бюро расследований относительно ситуации с "вмешательством" Москвы в выборы главы США в 2016 году. Иностранный политик выразил скепсис по поводу того, что СМИ действительно заинтересуется этим вопросом и ознакомятся с файлами, которые ранее считались засекреченными. Во время подписания документов в Белом доме глава государства указал, что "вам не понравится то, что вы увидите". В скором времени ФБР рассекретит материалы расследования, проведенного специалистами надзорного ведомства против его предвыборного штаба 2016 года по подозрению в связях с Россией. Са процесс такого расследования Дональд Трамп назвал позором.

Возможно, вас это не заинтересует, потому что вам не понравится то, что вы увидите... Честно говоря, ФБР должно быть стыдно, и Министерству юстиции тоже. И Байдену тоже. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в США ФБР начало расследование в июле 2016 года. Дело получило название Crossfire Hurricane ("Перекрестный огонь"). Его курировал специальный прокурор страны Роберт Мюллер. Команда под его руководством не установила, что Дональд Трамп или его подчиненные координировали свои действия или вступали в сговор с Кремлем ради оказания определенного влияния на результаты выборов 2016 года.

Трамп заявил, что проблему соблюдения остановки огня в Черном море решат.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX