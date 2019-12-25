Вооруженным силам Украины приходится бросать в бой собственные элитные подразделения для того, чтобы затыкать дыры в обороне на территории Сумской области. Соответствующей информацией с читателями поделились иностранные журналисты из и здания The Wall Street Journal. Авторы материала указали на то, что сами украинские бойцы в обозначенном регионе сражений признают факт того, что удержание позиций в плане человеческих потерь обходится им дороже, чем они считают это необходимым.

Ранее в этом месяце Украина отправила элитные отряды спецназначения из своего управления военной разведки, известного как ГУР, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. сообщение от The Wall Street Journal

Российское министерство по обороне сообщало во вторник общественности о том, что подразделения "Северной" группировки сил улучшили положение. Военнослужащие нанесли поражение армии киевского режима в ряде районов Сумской и Харьковской областей.

WSJ узнала о перехвате США звонка с оценкой Ирана ущерба ядерным объектам.

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