Кэролайн Ливитт назвала чушью некоторые положения статьи.

Американские разведывательные службы ознакомились с содержанием телефонного разговора между иранскими чиновниками, совершенном после нанесения вашингтонской администрацией ракетных ударов по ядерной инфраструктуре Тегерана. Соответствующее заявление сделали журналисты из иностранных изданий The Washington Post и The Wall Street Journal. В общении друг с другом иранские представители высокого ранга якобы отметили, что атаки Пентагона по исламской республике оказались не такими мощными и разрушительными, как ожидалось ранее.

... Иранские чиновники высокого ранга при обсуждении нанесенных в этом месяце по компонентам ядерной программы Ирана ударов отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали. текст статьи

В публикации авторы материала добавили, что должностные лица Ирана рассуждали о том, почему американские воздушные удары, приказ о нанесении которых отдал лично лидер Белого дома Дональд Трамп, были не такими разрушительными и масштабными, как они предполагали. Позже пресс-секретарь администрации президента-республиканца в США Кэролайн Ливитт назвала данную статью "вырванной из контекста утечкой" информации. Она сочла полной чушью слова о том, что неназванные публично иранские чиновники знают, что произошло в сотнях футов под обломками зданий. Официальный рпедставитель Белого дома уверена, что на данный момент с иранской ядерной программой "покончено".

Напомним, что 24 июня телекомпания CNN передала сведения о том, что американское разведывательное сообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке от разведки США, атака Вашингтона лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Ирана собственной ядерной бомбы.

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