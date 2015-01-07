Уиткофф: США обсуждают с МАГАТЭ возможную ядерную сделку с Ираном

В Белом доме позитивно рассматривают возможность договориться с Тегераном.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) участвует в обсуждениях возможной сделки по ядерной программе Ирана. Соответствующее заявление сделал специальный посланник лидера Белого дома Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью для американского телеканала Fox News. Журналисты задали высокопоставленному гостю программы вопрос о том, как может выглядеть новая подобная сделка между сторонами и о том, как будут проходить инспекции для ее соблюдения.

Во-первых, МАГАТЭ вовлечено. Я много раз в день говорю с Рафаэлем Гросси. И он соглашается с озвученными мной оценками по ликвидации возможности Ирана обогащать уран... Думаю, что эти переговоры многообещающие. Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал свою военную операцию против Ирана. Далее исламская республика осуществила ответную атаку. Вашингтон вступил в региональный конфликт спустя девять дней после эскалации. Это произошло в ночь на 22 июня, когда американские Вооруженные силы атаковали три ядерных объекта Ирана, расположенные на территории Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня власти в Тегеране совершили ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. В Белом доме пояснили, что пострадавших нет, а существенного материального ущерба объекту нанесено не было. Вскоре после обстрела базы Аль-Удейд Дональд Трамп заявил о том, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь и постепенно завершить военный конфликт.

В США назвали страны, которые могут присоединиться к Соглашениям Авраама.

Фото и видео: YouTube / Fox News