В США назвали страны, которые могут присоединиться к Соглашениям Авраама

Стив Уиткофф не исключил, что договор будет подписан с Ереваном и Баку.

В США рассказали, что в течение следующих нескольких месяцев к Соглашениям Авраама (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем) могут присоединиться 4-6 стран, в том числе Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан. Соответствующее заявление сделал специальный посланник лидера Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью для новостного портала Breitbart News. Иностранный чиновник выступил перед СМИ в четверг, 8 мая, из одного из залов вашингтонской администрации. Эксперт заметил, что сейчас Армения, Азербайджан очень близки к урегулированию своего территориального конфликта.

Мой прогноз заключается в том, что... относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии... Это может произойти с Ливией... Я говорю о присоединении стран к Соглашениям Авраама, это может произойти с Азербайджаном и Арменией. Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Стивен Уиткофф полагает, что еще четыре или пять, возможно, шесть стран присоединятся к Соглашениям Авраама в течение следующих пары месяцев.

Трамп поставил России и Украине ультиматум по переговорам, заявил Уиткофф.

Фото и видео: YouTube / Breitbart News