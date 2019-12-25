Трамп поставил России и Украине ультиматум по переговорам, заявил Уиткофф

Спецпосланник США раскрыл условие того, что страна будет оставаться посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выдвинул сторонам регионального конфликта на Украине "ультиматум" о необходимости проведения мирных переговоров. Соответствующее заявление сделал специальный посланник лидера Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью для новостного портала Breitbart News. Иностранный чиновник выступил перед СМИ в четверг, 8 мая, из одного из залов вашингтонской администрации, то есть еще до момента предложения Кремлем прямых переговоров коллегам с Банковой улицы. Эксперт пояснил репортерам, что в противном случае, если Москва и Киев откажутся от инициативы, то власти США выйдут из процесса урегулирования кризисной ситуации.

Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров и если они не произойдут быстро, то он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться. Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Стивен Уиткофф отметил, что американцы хотят быть посредниками в прямых переговорах РФ и Украины. Иностранец лично предлагал самому выступить посредником в этом вопросе. Эксперт добавил, что при это мирного соглашения по Украине не может быть без одобрения российского лидера Владимира Путина.

Уиткофф назвал главные темы переговоров по урегулированию на Украине.

Фото и видео: YouTube / Breitbart News