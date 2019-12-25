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Уиткофф назвал главные темы переговоров по урегулированию на Украине
Сегодня, 9:07
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Уиткофф назвал главные темы переговоров по урегулированию на Украине

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В США рассказали, что Белому дому удалось сузить круг проблемных вопросов для переговоров между Киевом и Москвой.

Отказ киевского режима от  части территорий, использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вашингтонской администрацией и вопрос доступа украинского государства к реке Днепр и выходам к акватории Черного моря остаются главными темами для мирных переговоров по урегулированию регионального конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление сделал специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью для новостного портала  Breitbart News. Он указал, что ключевыми проблемными вопросами остаются регионы, атомная электростанция и выход Украины к мировому океану. 

.... Речь идет о том, как мы будем оценивать ситуацию: есть разница между линией фронта, расположением войск и административными границами. Мы ведем неформальные переговоры с обеими сторонами.

Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Иностранец добавил, что в настоящее время российское руководство  имеет подавляющее превосходство и контроль над двумя из пяти регионов, а украинские военнослужащие имеют некую степень контроля в трех оставшихся регионах.

Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху.

Фото и видео: YouTube / Breitbart News

Теги: днепр, запорожская аэс, новые регионы, переговоры, стивен уиткофф, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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