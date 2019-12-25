Отказ киевского режима от части территорий, использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вашингтонской администрацией и вопрос доступа украинского государства к реке Днепр и выходам к акватории Черного моря остаются главными темами для мирных переговоров по урегулированию регионального конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление сделал специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью для новостного портала Breitbart News. Он указал, что ключевыми проблемными вопросами остаются регионы, атомная электростанция и выход Украины к мировому океану.
.... Речь идет о том, как мы будем оценивать ситуацию: есть разница между линией фронта, расположением войск и административными границами. Мы ведем неформальные переговоры с обеими сторонами.
Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США
Иностранец добавил, что в настоящее время российское руководство имеет подавляющее превосходство и контроль над двумя из пяти регионов, а украинские военнослужащие имеют некую степень контроля в трех оставшихся регионах.
Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху.
Фото и видео: YouTube / Breitbart News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все