В США рассказали, что Белому дому удалось сузить круг проблемных вопросов для переговоров между Киевом и Москвой.

Отказ киевского режима от части территорий, использование Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вашингтонской администрацией и вопрос доступа украинского государства к реке Днепр и выходам к акватории Черного моря остаются главными темами для мирных переговоров по урегулированию регионального конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление сделал специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью для новостного портала Breitbart News. Он указал, что ключевыми проблемными вопросами остаются регионы, атомная электростанция и выход Украины к мировому океану.

.... Речь идет о том, как мы будем оценивать ситуацию: есть разница между линией фронта, расположением войск и административными границами. Мы ведем неформальные переговоры с обеими сторонами. Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Иностранец добавил, что в настоящее время российское руководство имеет подавляющее превосходство и контроль над двумя из пяти регионов, а украинские военнослужащие имеют некую степень контроля в трех оставшихся регионах.

Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху.

Фото и видео: YouTube / Breitbart News