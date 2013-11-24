Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху

В США призвали верить президенту Трампу и делать "добрые дела".

Специальный посланник американского президента-республиканца Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы существующих разногласиях между лидером Белого дома и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В интервью новостному порталу Breitbart иностранный чиновник из Вашингтона пояснил, что подобные проблемы придумывают отдельные репортеры.

Я был на нескольких встречах с президентом и премьер-министром - они дружелюбны. Они на самом деле хорошие друзья. Это не значит, что они соглашаются по всем вопросам, и я думаю, что все идет отсюда, верно? Стивен Уиткофф, спецпосланник главы США

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что разногласия по вопросам Ирана и палестинского анклава негативно сказываются на отношениях между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху.

Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от Крыма.

Фото и видео: YouTube / Breitbart News