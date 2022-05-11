Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от Крыма

Глава США напомнил, что о полуострове западное сообщество не вспоминало почти 12 лет.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине. Соответствующее заявление иностранный политик заявил местным журналистам во время общения с пресс-пулом Белого дома в аэропорту Морристаун штата Нью-Джерси.

Я полагаю, это так, да. Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал:"Может быть, вы обратитесь к Обаме? Спросите его, почему он уступил его? Кстати, они уступили его без единого выстрела. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в вышедшем 25 апреля интервью для издания Time Дональд Трамп сказал, что Крым останется в составе России" в рамках мирного соглашения. Ранее несколько западных СМИ из Вашингтона писали читателям о том, что США в ходе урегулирования регионального кризиса могут признать полуостров частью России. Регион вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Глава государства Владимир Путин называл вопрос территориальной принадлежности республики закрытым. Одно из требований Москвы является международное признание полуострова в составе России.

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Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX