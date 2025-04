Трамп: Уиткофф провел хорошую встречу с Путиным

Американский Президент снова подчеркнул, что переговоры идут хорошо.

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что прошедшая в Москве встреча его специального посланника Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным показала хорошие результаты, – сообщает Reuters.

Отдельно американский лидер отметил, что работа над мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко, несмотря на неудачи на переговорах Украины и западных стран в Лондоне.

На фоне сорвавшихся консультаций генеральный секретарь Госдепартамента США Марко Рубио ранее заявлял, что Америка может выйти из переговорного процесса в случае, если ни одна из сторон не пойдет на уступки.

Впрочем, несмотря на это тогда же Рубио заявлял, что США стали лучше понимать российскую позицию по украинскому кризису.

В то же время Дональд Трамп в социальной сети Truth Social потребовал от Украины немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам.

