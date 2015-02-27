Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.

В Улан-Удэ ликвидируют крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел на улице Гражданская. Поступило сообщение о возгорании складских помещений. Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. В тушении огня участвовали более 30 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что пиротехники продолжают очищать приграничные районы Курской области.

Видео: МЧС России