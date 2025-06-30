Пиротехники продолжают очищать приграничные районы Курской области

Всего было обследовано порядка 165 гектаров.

Пиротехники МЧС России продолжают очищать приграничные районы Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с августа 2024 года пиротехники МЧС обезвредили в регионе почти 8 тыс. взрывоопасных предметов. Всего было обследовано порядка 165 гектаров. Для безопасности личного состава обезвреживание зачастую проводится дистанционным подрывом на месте. Также в МЧС отметили, что все мероприятия в проводятся в рамках действующего правового режима КТО.

Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Крыму.

Видео: МЧС России