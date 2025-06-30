Пиротехники продолжают очищать приграничные районы Курской области

Пиротехники МЧС России продолжают очищать приграничные районы Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что с августа 2024 года пиротехники МЧС обезвредили в регионе почти 8 тыс. взрывоопасных предметов. Всего было обследовано порядка 165 гектаров. Для безопасности личного состава обезвреживание зачастую проводится дистанционным подрывом на месте. Также в МЧС отметили, что все мероприятия в проводятся в рамках действующего правового режима КТО.
Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Крыму.
Видео: МЧС России
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