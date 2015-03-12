Всего в тушении пожара задействованы порядка 350 человек и 55 единиц техники.

Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сегодня, 30 июня, вертолет Ми-8 сбросил 51 тонну воды на очаг возгорания. Отмечается, что сводная группировка сил и средств предотвратила угрозу распространения огня и локализовала пожар. Никто не пострадал. Всего в тушении пожара задействованы порядка 350 человек и 55 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что с побережья Черного моря собрали свыше 166 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Видео: МЧС России