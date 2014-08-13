С побережья Черного моря собрали свыше 166 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 646,4 км берега. Кроме того, в 10 спецорганизаций вывезли свыше 141 тыс. тонны песка и грунта.
Отмечается, что при мониторинге берега новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано. В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря:
Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали пожар на складе в Подмосковье.
Видео: МЧС России
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