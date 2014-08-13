Всего с начала работ очистили 646,4 км берега.

С побережья Черного моря собрали свыше 166 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства продолжают работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Всего с начала работ очистили 646,4 км берега. Кроме того, в 10 спецорганизаций вывезли свыше 141 тыс. тонны песка и грунта.

Отмечается, что при мониторинге берега новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано. В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района сводная водолазная группировка ежедневно собирает мазут со дна Черного моря:

Ранее мы сообщали, что огнеборцы локализовали пожар на складе в Подмосковье.

Видео: МЧС России