МЧС предложило привлекать военных запаса к тушению пожаров от атак ВСУ

Такое нововведение позволит усилить подразделения МЧС.

Граждан России, пребывающих в запасе, могут начать мобилизовать для тушения пожаров после атак Вооруженных сил Украины. Такое предложение МЧС России внесло в законопроект, с которым ознакомился ТАСС.

Документ предлагает изменить закон "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС) и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Согласно законопроекту, обязанность будет распространяться на граждан из запаса ВС РФ, которых направят в федеральную противопожарную службу.

Проектом предусмотрено, что устанавливать особенности поступления на службу данных граждан, течение их службы, а также порядок увольнения с нее будет президент России.

В пояснительной записке отметили, что законопроект позволит усилить подразделения Федеральной противопожарной службы в условиях проведения спецоперации. Кроме того, в МЧС объяснили необходимость таких мер ростом числа пожаров после налетов ВСУ и нехваткой сотрудников противопожарной службы.

Ранее в МЧС назвали самую серьезную ошибку граждан при атаке украинских беспилотников.

Фото: Piter.TV